Украина может получить от США гарантии еще на $2 миллиарда

Правительство Соединенных Штатов Америки, в рамках выполнения заявленных ранее обещаний предоставить Украине финансовую помощь, планирует в ближайшие дни выделить нашей стране 1 млрд долларов государственных гарантий.

Об этом сказал в видеообращении по случаю Большой конференции «В поддержку реформ в Украине» вице-президент США Джозеф Байден.

«Вдобавок к миллиарду долларов гарантий, которые были выделены Украине в прошлом году, мы планируем в ближайшие дни выделить еще один миллиард долларов гарантий. А затем, до конца года, еще 1 млрд долл., в случае, если Украина продолжит реализовывать реформы», - сказал Байден.

Он также напомнил, что США предоставляют Украине гуманитарную помощь, объем которой достиг 450 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

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В марте текущего года министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Министерство финансов Украины планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США в апреле-мае.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.