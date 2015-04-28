Украина за три месяца смогла увеличить профицит бюджета до 4,2 миллиарда гривень

Государственный бюджет Украины по итогам первого квартала текущего года сведен с профицитом 4,2 млрд грн против дефицита в 4,1 млрд грн за аналогичный период 2014 года, сообщает Национальный банк Украины в макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель.

По данным регулятора, профицит госбюджета в марте составил 12,9 млрд грн.

«Позитивные тенденции выполнения бюджета, которые начали формироваться в феврале 2015 года, в марте продолжились», - отмечается в сообщении.

Согласно отчету НБУ, в январе-марте 2015 года доходы госбюджета составили 113,2 млрд грн, что на 27,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«Рост был зафиксирован по преимущественному большинству бюджетообразующих налогов, что, прежде всего, было связано с девальвационно-инфляционными эффектами», - поясняется в отчете причина роста доходов в первом квартале. Также сообщается, что в марте в бюджет поступило 6,1 млрд грн от продажи 3G-лицензий.

По информации НБУ, расходы госбюджета в первом квартале 2015 года составили 108,8 млрд грн, что на 17,2% больше, чем за соответствующий период 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-февраля 2015 года составил 8,743 млрд грн, что на 3,465 млрд грн, или в 1,7 раза, больше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 5,279 млрд грн.

Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 272 млн грн, что почти в 9 раз меньше показателя за январь-февраль 2014 года.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.