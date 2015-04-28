Нацбанк оценил в 15% падение ВВП Украины за квартал

Национальный банк Украины оценивает падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года на уровне 15% в годовом измерении, как и прогнозировал месяцем ранее.

«Темпы изменения индекса производства базовых отраслей в годовом измерении последние пять месяцев остаются почти на одном уровне, что дает основания ожидать снижения реального ВВП в I квартале 2015 года на 15% в годовом измерении, как и прогнозировалось ранее», - говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за апрель.

По оценкам НБУ, в марте годовые темпы снижения индекса производства базовых отраслей остались на уровне предыдущих месяцев – 20,1%.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в начале апреля прогнозировал падение ВВП Украины по итогам первого квартала на уровне 15%. В целом за год НБУ ожидает падения экономики на 7,5% при инфляции 30%.

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Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%, инфляция – в диапазоне от 42,8% до 26,7%.

Падение ВВП Украины в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%. Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.