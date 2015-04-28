В Украине хотят отменить спецпенсии и ввести накопительную систему с 2017 года

Министерство социальной политики представит в среду на заседании Кабинета министров новую модель пенсионной реформы, которая предусматривает в частности полную отмену специальных пенсий и запуск накопительной системы пенсионного страхования с 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на главу ведомства Павла Розенко.

«Прежде всего – это отказ от системы специальных пенсий… Мы предлагаем, чтобы для всех категорий граждан пенсия начислялась по единой формуле», - цитирует пресс-служба Розенко.

Министр также планирует предложить старт новой накопительной системы пенсионного обеспечения с 1 января 2017 года.

«Мы предусматриваем, чтобы с 1 января 2017 года вступила в силу накопительная система – второй уровень пенсионного страхования. Наша принципиальная позиция заключается в том, что украинец должен получать пенсию не из одного источника, как сейчас, а из трех источников – солидарной системы, как сегодня, накопительной системы и негосударственного пенсионного страхования», - сказал Розенко.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов в 234,4 млрд грн и дефицитом в 19 млрд грн, который будет покрываться напрямую из госбюджета.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для пенсионеров, занимающих так называемые специальные государственные должности.