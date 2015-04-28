Гривня на межбанке укрепилась на 72 копейки - до 22,40 за доллар

Во вторник, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,05/22,40, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,04/24,43, по отношению к российскому рублю – 0,4230/0,4300.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 22,3654 грн/долл., к этому часу было заключено 112 сделок на сумму 50,80 млн долл.

Как сообщал УНИАН, В понедельник, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,12.