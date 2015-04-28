Украина летом проведет два деловых форума – в Германии и США

Украина рассчитывает провести два деловых форума – в Германии и США – в июне и июле с участием первых лиц государства, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Следующая инвестконференция будет в Германии. Нам предложила канцлер Меркель провести немецко-украинский бизнес-форум в конце июня в Берлине. После этого я с рядом министров поеду в Штуттгард и другие потенциально интересные немецкие города. – сказал Абромавичус. - После этого следующая конференция - 13 июля в Вашингтоне. Поедет премьер-министр, ряд министров и представителей украинского бизнеса. И после этого мы ожидаем большую инвестконференцию осенью в Украине. В течение следующих нескольких месяцев ожидаем хорошего притока инвесторов сюда».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, в Киеве проходит международная конференция в поддержку реформ в Украине, которая собрала представителей 53 стран, включая глав правительств и ключевых еврокомиссаров. Первоначально конференция планировалась как донорский форум в поддержку Донбасса, однако позднее от этой идеи было решено отказаться в пользу проведения нескольких мероприятий.

В частности, запланированная на осень большая инвестиционная конференция должна стать презентацией широкого спектра инвестиционных возможностей Украины. Как отмечал глава Минэкономразвития, по итогам февраля Украина уже имела значительное число инвестиционных проектов на общую сумму 7,5 млрд долл.