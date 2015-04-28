Конкурсная комиссия выбрала четверых кандидатов на пост главы фискальной службы - источник

Конкурсная комиссия Министерства финансов Украины на заседании 27 апреля определила список из 4 кандидатов, претендующих на пост главы Государственной фискальной службы.

Об этом УНИАН сообщил источник в комиссии.

Согласно сообщению, в список претендентов на указанную должность вошли действующий и.о. главы государственной фискальной службы Максим Мокляк, депутат от Блока Петра Порошенко Роман Насиров, а также инвестбанкир, заместитель генерального директора компании UkrLandFarming Игорь Петрашко, бывший финдиректор компании "АрселорМиттал" Андрей Коломиец.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия Министерства финансов Украины 23 апреля провела открытое слушание 12 кандидатов на пост главы Государственной фискальной службы Украины в режиме онлайн-трансляции.

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В список финалистов конкурсного отбора вошли 12 кандидатов: Геннадий Васюков, Виктор Гладун, Дмитрий Деревицкий, Юлия Дроговоз, Андрей Коломиец, Алексей Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Игорь Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкин, Нина Южанина.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС в связи с увольнением с этой должности Игоря Билоуса.

Кабмин принял отставку Билоуса 23 марта, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.