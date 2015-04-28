ЕИБ до конца 2016 года увеличит объем кредитов в Украине до €3 миллиардов

Европейский инвестиционный банк в 2014 предоставил кредиты в Украине на 940 млн евро, и до конца 2016 года увеличит этот объем до 3 млрд евро, сообщила министр финансов Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, украинское правительство высоко ценит быструю и всестороннюю поддержку со стороны международным партнеров, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. «Только со стороны ЕИБ общий объем кредитования в 2014 составлял 940 млн евро, это часть кредитного портфеля этого банка в Украине в размере 3 млрд евро, которые должны быть предоставлены до конца 2016 года», - написала Яресько.

Она также отметила, что дальнейший прогресс реформ в Украине в значительной степени зависит от постоянной поддержки всех международных партнеров и финансовых институтов. «И мы очень хотели бы и дальше видеть рост масштабов поддержки Украины со стороны ЕБРР и ЕИБ», - добавила Яресько.

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Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году, его акционерами являются 27 стран – членов Европейского Союза. Главная цель банка – содействие достижению цели Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и к концу 2013 года составил 273 млрд евро. За последние пять лет портфель проектов ЕИБ в Украине увеличился в четыре раза. Банк финансирует проекты в энергетике, транспортной и муниципальной инфраструктуре.