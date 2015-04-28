ЕС предоставит Украине 110 миллионов евро для развития малого и среднего бизнеса

В частности, для развития и сближения частного сектора с бюджетом предусмотрено финансирование в 70 млн евро как часть пакета поддержки Украины в 11 млрд евро.

По информации Еврокомиссии, эта мера поможет малым и средним предприятиям по всей Украине, повышая занятость и активизируя экономический рост.

Также финансирование будет сопровождаться кредитно-гарантийным механизмом с бюджетом в 40 млн евро, призванным облегчить доступ украинского бизнеса к финансированию.

«Поддерживая и создавая благоприятные условия для инвестиций, предоставляя услуги для развития бизнеса на региональном уровне и устраняя препятствия для развития малых и средних предприятий - в частности, касающихся доступа к финансированию, - ЕС вносит свой вклад в восстановление экономики, особенно в регионах, которые больше всего почувствовали на себе потребность интегрировать внутренне перемещенных лиц», - приводятся в сообщении слова еврокомиссара Йоганнеса Гана.

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Как сообщал УНИАН, ЕС объявил о намерениях выделить Украине финансовую поддержку на 11 млрд евро по линии Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, их которых 6 млрд евро уже были мобилизованы в виде грантов и кредитов.