Активы Нацбанка за три месяца выросли на 40,6% - до 811 миллиардов гривень

Активы Национального банка Украины за первый квартал 2015 года выросли на 40,6% - до 811,163 млрд грн на 1 апреля 2015 года, сообщается в отчетности НБУ, опубликованной в газете «Голос Украины» от 28 апреля.

Согласно отчетности, рост активов в первом квартале обусловлен увеличением объема средств в валюте и банковских металлах в 9 раз - до 155,939 млрд грн, монетарного золота на 48,7% - до 21,363 млрд грн, ценных бумаг нерезидентов в портфеле НБУ на 29,3% - до 113,951 млрд грн.

Обязательства НБУ за этот период выросли на 37,8% - до 684,114 млрд грн, в том числе средства банков выросли в 2,3 раза, до 66,425 млрд грн, средства государственных и других учреждений – в 2,7 раза, до 70,375 млрд грн, обязательства перед МВФ – в 2,2 раза, до 141,712 млрд грн.

Капитал НБУ в первом квартале вырос в 1,6 раза - до 127,049 млрд грн, в том числе общие и другие резервы – в 2,9 раза, до 69,823 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно обновленной отчетности НБУ за 2014 год по результатам проведенного аудита, активы Нацбанка выросли на 38,4% – до 277,269 млрд грн, обязательства - на 37%, до 496,727 млрд грн, капитал - на 43,5%, до 80,513 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год обязывает Национальный банк перечислить в казну порядка 60 млрд грн из своей прибыли за 2014 год до 11 мая 2015 года.