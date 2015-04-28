У Гонтаревой назвали причину ускорения роста цен

Национальный банк Украины объясняет существенное ускорение инфляции в марте 2015 года до 10,8% влиянием курсового фактора, сообщает Национальный банк Украины в макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель.

По оценкам НБУ, расчетный период инфляции совпал с периодом пикового отображения на ценах существенного обесценивания гривни в конце февраля. При этом, как отмечает регулятор, укрепление гривни в марте не отобразилось на возросших ценах в сторону их снижения из-за неэластичности цен.

Кроме того, на динамику потребительских цен, по оценкам НБУ, повлияли изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в конце февраля, а именно введение дополнительного импортного сбора. Также, по данным регулятора, на ускорение инфляции повлиял ажиотажный спрос населения на товары с долгим сроком хранения и высокие инфляционные ожидания.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2015 года, ускорилась до 10,8% с 5,3% зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении (против марта 2014 года) инфляция ускорилась до 45,8% с 34,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке и получения первого транша МВФ гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 23-23,5 грн/долл., на которой удерживается в течение последних полутора месяцев.