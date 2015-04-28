Яценюк рассчитывает на $3 миллиарда инвестиций до конца года

Украина рассчитывает получить порядка 3 млрд долл. прямых иностранных инвестиций до конца 2015 года по линии Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Международной конференции в поддержку Украины, которая проходит в Киеве.

«От ЕБРР и Европейского инвестбанка уже сейчас мы ожидаем в текущем году порядка 3 млрд долл. как инвестиции в украинскую экономику, – сказал Яценюк. – Но самое главное для нас – это избавление Украины от российской военной агрессии на востоке страны».

При этом Яценюк отметил, что объем инвестиций зависит от того, как скоро украинский парламент и коалиция поддержат законы, которые внесены в парламент и значатся в плане реформ. «На прошлой пленарной неделе коалиция не проголосовала закон, который позволил бы привлечь кредит в 500 млн долл. от Всемирного банка и в 300 млн долл. от наших японских партнеров. И надеюсь, что на следующей пленарной неделе потребуется помимо кадров принятие законов по реформам», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 января 2015 года составил 45,916 млрд долл., что на 11,140 млрд долл., или на 19,5%, меньше показателя на начало года в 57,056 млрд долл. Снижение объема инвестиций было обусловлено преимущественно курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 12,247 млрд долл., в то время как отток акционерного капитала за год оказался незначительным и составил 1,167 млрд долл. при одновременном поступлении 2,452 млрд долл. новых инвестиций.

Инвестиции поступали из 131 страны мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр – 13,711 млрд долл., Германия – 5,721 млрд долл., Нидерланды – 5,112 млрд долл., Российская Федерация – 2,724 млрд долл., Австрия – 2,526 млрд долл., Великобритания – 2,146 млрд долл., Британские Виргинские острова – 1,998 млрд долл., Франция – 1,615 млрд долл., Швейцария – 1,391 млрд долл. и Италия – 999,1 млн долл.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в частные проекты в Украине. По состоянию на 1 марта 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,9 млрд евро для 344 проектов в стране.

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.