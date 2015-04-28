Минфин ожидает падения экономики Украины на 5,5% при инфляции 30%

Министерство финансов Украины ожидает падения экономики страны по итогам 2015 года на 5,5% при инфляции порядка 30%, сказала министр финансов Наталья Яресько в ходе работы Международной конференции в поддержку реформ в Украине.

Как подчеркнула министр, прогнозы Минфина остаются хуже тех, которые были озвучены в конце 2014 года.

«Падение экономики Украины по итогам года составит 5,5%, что в целом хуже наших первоначальных оценок. Инфляция составит порядка 30%, - сказала Яресько. - В то же время, мы получили 5 млрд долл. первого транша кредита от МВФ, что позволило нам удвоить свои золотовалютные резервы».

Министр отметила, что экономические трудности были обусловлены не только отсутствием реформ в течение длительного времени, но войной на востоке страны.

«Сейчас мы предприняли серьезные шаги по стабилизации финансовой ситуации в стране, во многом благодаря программе с МВФ. Таким образом, мы смогли предотвратить финансовую катастрофу. А программа реформ от МВФ позволит нам уже в 2016 году начать экономический рост», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины представил три сценария развития экономики страны в 2015 году и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составляет 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% - по пессимистическому.

Также в правительстве спрогнозировали замедление темпов падения экономики страны в 2016 и 2017 годах даже по пессимистическому сценарию до 7% и 3% соответственно. Прогнозные показатели инфляции по пессимистическому сценарию составляют 16,4% в 2016 году и 9,7% в 2017 году.

Ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики страны в 2015 году на уровне 5,5% при инфляции 25%. Аналогичный прогноз обнародовали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, утверждающие, что падение экономики Украины в 2015 году составит не менее 5%.

Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. Украины получила 13 марта.

Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по итогам работы ежеквартальных оценочных миссий фонда, первая из которых ожидается 15 июня.