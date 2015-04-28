Германия до конца года выделит Украине €700 миллионов

Германия намерена до конца года выделить Украине порядка 700 млн евро макрофинансовой помощи, из которых 200 млн евро будут грантовыми средствами, направляемыми на проекты энергоэффективности и поддержки энергонезависимости, сообщил в ходе Международной конференции в поддержку реформ в Украине государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер.

«Германия в этом году предоставит 700 млн евро Украине, из них 500 млн – через кредит, а 200 млн – грантовые деньги на проекты в энергетике и энерегоэффективности», - сказал Эдерер.

Читайте такжеУкраина может получить от США гарантии еще на $2 миллиарда

Как сообщал УНИАН, в апреле Германия предоставила Украине нецелевой кредит в 500 млн евро на восстановление востока страны. Средства, как ожидается, будут направлены на восстановление и модернизацию восточной части Украины, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры любой формы собственности в сферах транспорта, энергетики теплоснабжения, энергоэффективности, водоснабжения, водоотвода, социальной инфраструктуры, восстановления и строительства жилья.

Кроме того, часть кредита будет направлена на индивидуальные займы для финансирования проектов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областях Украины, есть где большое количество официально зарегистрированных вынужденно перемещенных лиц.