Абромавичус обещает «новую налоговую среду» уже в 2016 году

Правительство Украины намерено к сентябрю подготовить проект налоговой реформы, внести необходимые изменения и корректировки к октябрю и подать документ на рассмотрение Верховной Рады для введения в действие новой налоговой системы с 2016 года.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на Международной конференции в поддержку Украины, проходящей в Киеве.

«По моим данным, до конца лета будет разрабатываться новая налоговая система страны, предложение будет вынесено на рассмотрение парламента, в октябре ожидается голосование и уже новая налоговая среда будет эффективной с января следующего года», - сказал он.

По словам министра, налоговая реформа должна стать важным элементом формирования привлекательного инвестиционного климата на ряду с реформой государственных компаний и дерегуляцией.

Читайте такжеМинэкономразвития упразднит 130 ограничений для бизнеса и перейдет к «гильотине»

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра финансов Елена Макеева заявляла, что в Украине к маю должна появиться концепция реформы Государственной фискальной службы, а к сентябрю – проект нового Налогового кодекса, который должен существенно продвинуть Украину по пути упрощения ведения бизнеса в стране.