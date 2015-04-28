Гривня на межбанке укрепилась до 22,15 за доллар

Во вторник, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/22,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,86/24,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,2624 грн/долл., к этому часу было заключено 582 сделки на сумму 455,66 млн долл.