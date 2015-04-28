Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 63 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2226.2406 (28 апреля – 2289.8565)

100 EUR – 2432.6131 (28 апреля – 2478.0827)

10 RUR – 4.2563 (28 апреля – 4.4490)

Читайте такжеУ Гонтаревой назвали причину ускорения роста цен

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/22,15 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,86/24,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4260 грн/рубль.