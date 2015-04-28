Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 63 копейки
19:31, 28 апреля 2015Финансы
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Официальный курс НБУ на 29 апреля: 100 USD – 2226.2406 грн; 100 EUR – 2432.6131 грн; 10 RUR – 4.2563 грн
Гривня на межбанке укрепилась до 22,15 за доллар / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2226.2406 (28 апреля – 2289.8565)
100 EUR – 2432.6131 (28 апреля – 2478.0827)
10 RUR – 4.2563 (28 апреля – 4.4490)
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Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/22,15 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,86/24,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4260 грн/рубль.
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