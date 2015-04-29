Электронная акцизная марка увеличила поступления от табачного акциза на 700 миллионов гривень

29 апреля правительство планирует официально ввести электронные акцизные марки. Их основой станет система Codentify, которая уже используется в некоторых странах Европы – в частности, в Швейцарии, Великобритании, Латвии.

В Украине систему Codentify производители отдельных подакцизных товаров, в частности, табачных изделий, использовали добровольно в І квартале 2015 года.

Результаты использования новой системы довольно оптимистичные. По данным Государственной фискальной службы, за январь-март 2015 г. объем уплаченного акциза с табачных изделий вырос на 18,5% - или почти на 700 млн. грн. И это при том, что объем реализованной табачной продукции в Украине упал на 594 млн. шт. (или на 4,7%).

По словам экспертов, на данный момент многие страны Евросоюза также постепенно переходят на электронную акцизную марку. В этом процессе Украина – не исключение. И позитивные результаты пока добровольного использования системы Codentify на табачном рынке дают основания утверждать, в случае официального введения электронной акцизной марки Украине удастся серьезно сократить долю поддельной, контрабандной продукции – особенно на рынке табачных изделий, где доля теневой продукции превышает 10% рынка.

К тому же, снижение объемов теневой торговли табачными изделиями и усиление контроля государства и общества за оборотом табачных изделий – это одно из ключевых требований протокола Всемирной организации здравоохранения по борьбе с нелегальной торговлей сигаретами.

Несмотря на то, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк еще год назад однозначно высказался за внедрение электронных акцизных марок, а в ноябре 2014 г. дал соответствующее поручение Кабинету министров – внедрение электронного акциза тормозится уже не первый месяц.

В то же время, в марте 2015 г. введение электронных акцизных марок системы Codentify поддержал Комитет Кабинета министров Украины по экономическим реформам.

Система Codentify предполагает использование 12-значных кодов, которые наносятся на подакцизную продукцию, и благодаря которым можно считать более десятка параметров товара (дата, производитель, линия производства и т.п.), полностью отследить его путь от производителя до реализатора.