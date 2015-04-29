У Яценюка допускают, что Украина в 2015 году может получить 3 млрд евро

Об этом он сказал в эфире "5 канала", сообщает Lb.ua.

"По поводу самой (Международной) конференции (в поддержку Украины)... есть очень интересные результаты, интересные прогнозы о возможных инвестициях. Сегодня премьер-министр говорит о том, что такая сумма может насчитывать, ориентировочно, более 3 млрд евро", - сказал Лубкивский.

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По его словам, сумма инвестиций может достигнуть 7 млрд долларов до конца 2015 года.

Напомним, Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития уже аккумулировали 6 млрд. евро. Средства будут предоставлены в форме грантов и кредитов. В целом пакет поддержки Украины со стороны ЕС должен достичь 11 млрд евро.