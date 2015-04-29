Греция обещает амнистию выведенных за рубеж капиталов

Правительство Греции разработает законопроект о добровольном раскрытии информации о вкладах греков в Швейцарии и уплате ими налога, заявили министр финансов Греции Яннис Варуфакис и государственный министр по борьбе с коррупцией Панайотис Николудис.

Соответствующее заявление они сделали после переговоров с делегацией швейцарского министерства финансов во главе с заместителем министра по международным вопросам Жаком де Ваттевилем, передает Прайм.

"Греческое правительство подготовит законодательную инициативу, которая касается добровольного раскрытия греками их вкладов за рубежом... На протяжении всего законодательного процесса греческое правительство будет находиться в постоянном контакте с нашими коллегами в Швейцарии, так что после одобрения и принятия законопроекта в парламенте сразу может быть подписана политическая декларация двух стран и, очевидно, реализована", - сказал глава Минфина Греции.

Греческое законодательство не запрещает иметь вклады за рубежом, однако с них должны быть уплачены налоги. В последнее время в Греции было несколько скандалов с появлением списков вкладчиков в зарубежных банках, часть которых, по данным властей, была выведена незаконно.

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Новое правительство Греции, как и предыдущее, объявило войну с неуплатой налогов одним из приоритетов своей политики. Однако за два года предыдущее правительство Греции направило только 15 заявок на сбор и подтверждение данных, представляющих интерес для налоговых органов. Новые греческие власти активизировали контакты с налоговыми органами Швейцарии, до этого делегация Минфина была в Афины немногим больше месяца назад.

По словам Варуфакиса, стороны готовят "заключение политического соглашения - политическое заявление".

Жак де Ваттевиль заявил, что Швейцария осознает сложную ситуацию и проблемы, стоящие сегодня перед греческим правительством и греческим народом, и хочет поддержать усилия по преодолению этих трудностей.

"Мы делаем это прежде всего через наш вклад в МВФ. Через наши контакты мы укрепляем сотрудничество между Грецией и Швейцарией в области борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов", - сказал замминистра финансов Швейцарии.

"Мы только что пришли к соглашению с ЕС об автоматическом обмене информацией. Это соглашение будет подписано в ближайшее время, оно будет выполняться и в Греции, и представляет собой огромный шаг вперед в развитии сотрудничества между нашими двумя странами", - отметил Ваттевиль.

По его словам, уже есть некоторые инструменты и соглашения, позволяющие сотрудничать в борьбе с налоговыми правонарушениями, введение автоматического обмена информацией укрепит сотрудничество.

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Госминистр по борьбе с коррупцией Николудис заявил, что правительство Греции, как и обещало, примет все необходимые меры на законодательном уровне или через соглашения с другими странами, чтобы греки, которые обязаны платить налог, делали это везде, где у них есть деньги.

"Хотел бы сказать всем, кто знает, что задолжал греческому государству, находятся ли их деньги в Греции, или в Швейцарии, или в другом месте: это в их интересах (заплатить налоги)", - сказал Николудис. По его словам, после введения обмена информацией никто не сможет уклоняться от налогов.

Накануне Николудис, выступая в парламенте, заявил, что власти выявили 85 тысяч человек, которые с 2010 года перевели на счета зарубежных банков суммы свыше 200 тысяч евро, и происхождение денег будет изучено. Он сообщил также, что проверка 28 тысяч налогоплательщиков показала большое количество нарушений, за которые может быть взыскано от 2,5 до 3 миллиардов евро.