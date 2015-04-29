Центробанк России сократил расходы на персонал на 2,5 миллиарда рублей

Совет директоров Центробанка России уменьшил зарплату главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на 10%. Сокращены как должностной оклад главы Банка России, так и и все надбавки к нему, пишут "Известия". При этом свои оклады топ-менеджеры ЦБ оставили на прежнем уровне, уменьшены на 10% доплаты за выслугу лет. В пресс-службе регулятора подтвердили информацию, но не стали ее комментировать.

В целом расходы на содержание служащих ЦБ сокращены на 2015 год более чем на 2,5 млрд рублей, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский.

Читайте такжеMorgan Stanley ухудшил прогноз спада ВВП России до 5,6%С 1 апреля, согласно указу президента Владимира Путина, на 10% снижаются зарплаты большого круга чиновников. Также на 10% будут уменьшены оклады депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. C 1 мая на аналогичную сумму сократятся зарплаты аппарата правительства. Центробанк пока остался единственным государственным органом, который еще официально не объявлял о снижении зарплат своим служащим. При этом, по информации «Известий», на 2015 год Банк России, наоборот, попытался увеличить расходы на персонал. Как рассказал источник в Национальном финансовом совете, регулятор просил увеличить выплаты своим служащим в 2015 году на 5,5%.

Согласно опубликованным декларациям, в среднем топ-менеджеры Банка России зарабатывают от 15–20 млн рублей в год. В 2013 году больше всего получил главный бухгалтер — директор департамента Андрей Кружалов: он отчитался о доходе в размере 53,6 млн рублей. Сама глава Банка России Эльвира Набиуллина заработала 12,2 млн рублей. Рядовые сотрудники зарабатывают более скромно, но их зарплата регулярно повышается. В 2012 году Банк России увеличил расходы на содержание своих работников на 13,6%, до 90,4 млрд рублей, а в 2013-м — на 6%, до 95,8 млрд рублей. Как указывается в годовом отчете ЦБ, в 2013 году среднемесячный доход одного служащего составлял 105,5 тыс. рублей в месяц, когда как в 2012-м — 98,6 тыс. Это больше, чем в среднем зарабатывают госслужащие: по данным Росстата, в 2013 году среднемесячная зарплата у занятых в органах власти составила 39,1 тыс. рублей. Отчет за 2014 год Центробанк пока не представил.