Доллар упал до двухмесячного минимума в преддверии итогов заседания ФРС

Курс доллара на мировых торгах приблизился к двухмесячному минимуму накануне объявления итогов совещания ФРС, передает Reuters.

Так, индекс доллара к корзине шести основных валют снизился на 0,01 процента до 96,079, упав во вторник, 28 апреля, до минимальной с 5 марта отметки 96,011.

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Евро подешевел на 0,12% - до $1,0967, а курс доллара к иене стабилен - 118,84 иены. Австралийский доллар подешевел на 0,39% - до $0,7993 после 2,1% роста во вторник, максимального с ноября 2011 года.