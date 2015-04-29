Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,5%

Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, озвученных в январе этого года, и оценивает падение ВВП страны в 2014 году в 6,8%.

Об этом сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в представительстве Всемирного банка.

По словам представителя Всемирного банка, конфликт на востоке Украины остается определяющим негативным фактором, влияющим на промышленность, экспортный потенциал и потребительские настроения украинцев.

«Из-за конфликта на востоке, в значительной степени, мы сейчас делаем прогноз, что падение ВВП ускорится до 7,5% в 2015 году по сравнению с 6,8% падения в 2014 году», - сказал Фан.

Он отметил, что постепенное восстановление украинской экономики в дальнейшем возможно при условии прекращении конфликта на востоке, а также если украинские власти продолжат проведение структурных и макроэкономических реформ.

Напомним, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в своем ежегодном экономическом обзоре Economic Outlook 2015 от 15 апреля сохранил свой прежний прогноз падения экономики по итогам 2015 года на 5,5%, но при этом ухудшил прогноз по инфляции до 33,5% с 27%, прогнозируемых ранее.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%, инфляция – в диапазоне от 42,8% до 26,7%.

Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5% при инфляции 30%.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в январе 2015 года ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 2,3% с 1%, озвученного в октябре прошлого года.

Падение ВВП Украины в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.