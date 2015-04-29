Всемирный банк: инфляция в Украине ускорится до 40%

Всемирный банк ожидает ускорения потребительской инфляции в Украине в 2015 году до 40%, сообщила экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в представительстве ВБ.

«Инфляция остается значительной. По результатам этого года мы ожидаем, что рост потребительских цен может составить около 40%», - сказала Головач.

Согласно материалам банка к презентации, годовой показатель потребительской инфляции на конец 2015 года ожидается на уровне 32%, на конец 2016 года – 12%, 2017 года – 8%, 2018 года – 5%.

Рост дефлятора ВВП (показателя, отражающего реальное изменение цен на все товары и услуги), по прогнозам ВБ, ожидается на уровне 38% в 2015 году, 18% в 2016 году, 10% в 2017 году и 7,2% в 2018 году.

Напомним, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в своем ежегодном экономическом обзоре Economic Outlook 2015 от 15 апреля ухудшил прогноз по инфляции до 33,5% с 27%, прогнозируемых ранее.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2015 года, ускорилась до 10,8% с 5,3%. В годовом выражении (против марта 2014 года) инфляция ускорилась до 45,8% с 34,5%, зафиксированных месяцем ранее.

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Кабинет министров Украины представил три сценария развития экономики страны в 2015 году и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составляет 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% - по пессимистическому.