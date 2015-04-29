ВБ верит в восстановление экономики Украины в следующем году - ожидает рост на 2%

Всемирный банк ожидает восстановления экономики Украины после падения, начиная с 2016 года, когда возможен рост ВВП до 2%, при стабилизации ситуации на востоке страны, восстановлении банковской системы и дальнейшей реализации украинскими властями реформ.

Об этом сообщила экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в представительстве ВБ.

«Мы ожидаем, что рост экономики начнется в 2016 году при условии, что ситуация на востоке Украины, по крайней мере, не будет ухудшаться, ситуация в банковском секторе будет стабилизироваться и банки начнут кредитовать экономику, а правительство продолжит последовательное проведение реформ», - сказала Головач.

Согласно материалам банка к презентации, в 2017 году ожидается рост реального ВВП Украины на 3%, в 2018 – на 4%.

Номинальный ВВП страны, по прогнозам банка, в 2015 году составит 1,999 трлн грн, в 2016 – 2,407 трлн грн, в 2017 – 2,727 трлн грн, в 2018 – 3,041 трлн грн.

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Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, озвученных в январе этого года.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в своем ежегодном экономическом обзоре Economic Outlook 2015 от 15 апреля сохранил свой прежний прогноз падения экономики по итогам 2015 года на 5,5%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.