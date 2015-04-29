Средняя зарплата в Украине выросла на 230 гривень

В феврале показатель средней заработной платы составлял 3633 грн.

Традиционно самые высокие зарплаты были зафиксированы в сферах авиатранспорта (18669 грн), финансовой и страховой деятельности (8008 грн), информации и телекоммуникации (6923 грн), а также научно-технической деятельности (6508 грн). Зарплаты выше среднего в марте, по данным Госстата, получили работники промышленности (4578 грн), торговли и ремонта автотранспортных средств (4261 грн). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сферах образования (2728 грн) и здравоохранения (2473 грн).

При этом Госстат сообщил, что покупательская способность заработной платы в марте по сравнению с февралем снизилась на 4% (индекс реальной заработной платы составил 95,4%). За первые три месяца 2015 года индекс реальной заработной платы в процентах к аналогичному периоду прошлого года (79,9%) говорит о снижении покупательской способности на 20%.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в марте выросла на 40 млн грн – до 1,61 млрд грн. При этом долги экономически активных предприятий составили 71% от общей суммы долга. Наибольший объем долга зафиксирован в промышленности – 1,1 млрд грн. Задолженность работникам образования составила 2,5 млн грн, работникам здравоохранения – 9,4 млн грн.

Кабинет министров Украины рассчитываетпровести индексацию заработных плат и пенсий до конца 2015 года при условии прекращения войны и восстановления экономики. В частности, министр социальной политики Украины Павел Розенко ранее сообщал, что размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%. При этом в Пенсионном фонде отмечали, что бюджет фонда на 2015 год, утвержденный правительством с дефицитом 19 млрд грн, рассчитан с учетом увеличения общегосударственного фонда заработных плат на 5,6% и индексации минимальных пенсий и прожиточного минимума с 1 декабря текущего года.