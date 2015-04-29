Всемирный банк прогнозирует рост госдолга Украины до 88,3% ВВП

Всемирный банк прогнозирует рост государственного и гарантированного государством долга Украины в 2015 году до 88,3% ВВП с 70,3% ВВП в 2014 году.

Об этом говорится в материалах банка к презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

Согласно документу, рост внешнего долга с учетом частного сектора ожидается до 175,6% ВВП с 97,6% ВВП в 2014 году.

По прогнозам ВБ, дефицит государственного бюджета Украины в 2015 году составит 4,3% ВВП без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины", 7,4% ВВП - с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины".

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, озвученных в январе этого года.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 марта 2015 года составила 65,025 млрд долл., что на 6,906 млрд долл., или на 11,88%, больше показателя на начало месяца.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в марте по сравнению с февралем снизилась на 90 млрд грн, или на 5,58%, - до 1,524 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 3,886 млрд долл., или на 5,64%, в гривневом эквиваленте – вырос на 423 млрд грн, или на 38%.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% до 69,794 млрд долл. в валюте, вырос в 1,9 раза до 1,101 трлн грн в гривневом эквиваленте.