В Кремле признали, что Путин не может обязать глав госкомпаний раскрыть доходы
Президент РФ может только советовать им это сделать.
Президент РФ Владимир Путин не может обязать глав госкомпаний раскрыть свои доходы, но свое мнение он выразил, пояснил журналистам ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаеют РИА "Новости".
В ходе "Прямой линии" с гражданами России, которая состоялась 16 апреля, президент посоветовал руководителям крупных госкомпаний добровольно раскрыть перед обществом свои доходы, напомнив, что в большинстве западных экономик это делается добровольно.
Читайте такжеСокурсник Путина: русские полководцы за Крым получили красивые приставки к фамилиям, а Путин – Х…ло"Президент высказал свое мнение. Это не было озвучено как поручение, тем более на этот счет он не может дать поручения", — заявил Песков.
Отвечая на вопрос, будет ли каким-то образом реализовано пожелание президента, Песков сказал: "Это вопрос не к нам".