Гонтарева летит в Китай подписывать соглашение о торговле за гривни и юани на $2,4 миллиарда

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева согласовала продление сроков своп-линии сроком на 3 года с руководителем Народного банка Китая и отправляется в Шанхай для подписания соглашения, сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

Напомним, в январе Нацбанк сообщал о начале реализации своп-линии с Китаем в рамках подписанного в июне 2012 года трехлетнего соглашения между НБУ и Народным банком Китая на общую сумму 15 млрд юаней (2,4 млрд долл.). Сделка предполагает взаимный обмен валютами, гривней и юанем, что позволит снизить спрос импортеров на иностранную валюту и снизить давление на курс гривни.

По информации НБУ, своп-линию можно будет использовать для финансирования торговых и инвестиционных контрактов, что будет поддержкой частному сектору при проведении внешнеторговых операций, снизит давление на валютный курс за счет снижения спроса на валюту со стороны импортеров.

Также сообщается, что в ходе визита в Китай глава НБУ намерена провести встречи с потенциальными азиатскими инвесторами, которые хотят вкладывать средства в украинский банковский сектор.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины и Народный банк Китая подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,4 млрд долл.) в июне 2012 года в Пекине.

Впоследствии президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Китая Ли Кэцян договорились о реализации подписанного соглашения в ходе встречи в Давосе (Швейцария).

Нацбанк начал реализацию своп-линии в январе этого года.