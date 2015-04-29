Миссия МВФ решила приехать в Украину уже 12 мая

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине уже 12 мая, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе традиционного совещания с банкирами, проведенного 28 апреля.

«В Вашингтоне мы встречались с коллегами из центральных банков Китая, Швеции, Польши, Голландии. Также состоялись встречи как с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, так и с представителями миссии МВФ в Украине, которая начнет работу уже 12 мая», - говорится в сообщении.

Міжнародне співтовариство вітає прогрес у процесі реформування фінансового секторуПід час традиційної наради в Націона... Posted by Національний банк України on 29 квітня 2015 р.

Нацбанк подчеркивает, что в ходе проведенных встреч международные партнеры отметили прогресс в реформировании украинской экономики и финансового сектора. «Такая высокая оценка наших усилий от международного сообщества свидетельствует о правильности выбранного нами пути и добавляет нам сил для дальнейших активных шагов в этом направлении», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

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Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по итогам ежеквартальных оценочных миссий фонда, первая из которых ожидается 15 июня.

Согласно новой программе, в 2015 году Украина может получить из внешних источников порядка 16,3 млрд долл., включая 10 млрд долл. по линии Международного валютного фонда. В числе международной помощи средства от Евросоюза на 1,8 млрд долл. и от правительства США на 2 млрд долл.