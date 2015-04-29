Нацбанк за две недели пополнил золотовалютные резервы на $70 миллионов

Национальный банк Украины пополнил свои чистые золотовалютные резервы путем покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 70 млн долл. за последние две недели, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе совещания с банкирами 28 апреля.

По информации НБУ, ситуация на межбанковском валютном рынке дает основания для оптимистического прогноза его развития в дальнейшем.

В частности, ссылаясь на слова главы НБУ, регулятор сообщает, что в последнее время даже операции НАК «Нафтогаз Украины» по покупке около 186 млн долл. США на открытом рынке не вызвали существенных колебаний.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ, по предварительным оценкам, в марте выросли в 1,8 раза - до 9,970 млрд долл., прежде всего за счет получения средств от Международного валютного фонда в сумме 4,873 млрд долл. и поступления средств в пользу правительства в сумме 200 млн канадских долларов.

С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последних двух месяцев.

Ранее глава НБУ сообщила, что Нацбанк продает валюту «Нафтогазу» напрямую из резервов, чтобы ограничить влияние этих операций на межбанковский валютный рынок. По ее словам, в первом квартале объем продажи валюты «Нафтогазу» составлял до 0,5 млрд долл. в месяц.