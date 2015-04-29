Нацбанк за две недели пополнил золотовалютные резервы на $70 миллионов
Золотовалютные резервы НБУ в марте выросли в 1,8 раза - до 9,970 млрд долл., прежде всего за счет получения средств от Международного валютного фонда
Национальный банк Украины пополнил свои чистые золотовалютные резервы путем покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 70 млн долл. за последние две недели, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе совещания с банкирами 28 апреля.
По информации НБУ, ситуация на межбанковском валютном рынке дает основания для оптимистического прогноза его развития в дальнейшем.
В частности, ссылаясь на слова главы НБУ, регулятор сообщает, что в последнее время даже операции НАК «Нафтогаз Украины» по покупке около 186 млн долл. США на открытом рынке не вызвали существенных колебаний.
Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ, по предварительным оценкам, в марте выросли в 1,8 раза - до 9,970 млрд долл., прежде всего за счет получения средств от Международного валютного фонда в сумме 4,873 млрд долл. и поступления средств в пользу правительства в сумме 200 млн канадских долларов.
С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последних двух месяцев.
Ранее глава НБУ сообщила, что Нацбанк продает валюту «Нафтогазу» напрямую из резервов, чтобы ограничить влияние этих операций на межбанковский валютный рынок. По ее словам, в первом квартале объем продажи валюты «Нафтогазу» составлял до 0,5 млрд долл. в месяц.