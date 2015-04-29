В Украине хотят отменить спецпенсии со следующего года

Пенсионная реформа, разработанная Кабинетом министров Украины, предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования.

Об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко, представляя на заседании правительства модель пенсионной реформы.

«Мы останавливаем практику разделения украинцев на сорта. Мы останавливаем систему, когда есть категории тех пенсионеров - чиновников, народных депутатов, судей, прокуроров, которые имеют отдельный вид пенсионного обеспечения. Мы предлагаем, чтобы с 1 января 2016 года пенсии государственным служащим и приравненным к ним лицам будут назначаться на общих условиях. Единая формула для всех. Никаких исключений, никаких процедур спецпенсий», - сказал он.

Розенко также сообщил, что пенсионная реформа предусматривает внедрение накопительного пенсионного страхования, что поможет уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд и сформировать индивидуальные накопления граждан.

«Мы предлагаем, чтобы накопительная система стартовала с 1 января 2017 года. Нам нужно время для подготовительного этапа внедрения, для создания накопительного фонда», - сказал он.

По словам Розенко, реформа предусматривает, что обязательное пенсионное накопление будет действовать для граждан моложе 35 лет, но люди от 35 до 55 лет смогут на добровольной основе принимать в нем участие.

Министр сообщил, что ставка взноса в систему будет постепенно возрастать и на начальном этапе в 2017 году составит 2%, а до 2022 года вырастет до 7%.

Он отметил, что ресурсы, привлеченные в результате накопительной пенсионной системы, могут быть привлечены к развитию экономики.

Кроме того министр объявил, что государство будет полностью гарантировать сбережение средств накопительной пенсионной системы.

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«Это обязательная государственная система – фактически. Она будет использовать частные механизмы, но государство гарантирует полный контроль за сохранением средств», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов в 234,4 млрд грн и дефицитом в 19 млрд грн, который будет покрываться напрямую из госбюджета.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для пенсионеров, занимающих так называемые специальные государственные должности.