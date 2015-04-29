Гривня на межбанке укрепилась уже до 21,10 за доллар

В среду, 29 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,70/21,10, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,89/23,33, по отношению к российскому рублю – 0,4030/0,4110.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0468 грн/долл., к этому часу было заключено 504 сделки на сумму 460,58 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/22,15.