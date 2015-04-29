Кабмин предложит Раде проголосовать за пенсионную реформу

Кабинет министров Украины намерен на следующей пленарной неделе внести на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий реформу пенсионной системы Украины.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«У нас законопроект готов, нам надо его сегодня подписать и внести в парламент, чтобы парламент уже на следующей пленарной неделе приступил к его рассмотрению», - сказал глава правительства.

Яценюк отметил, что законопроект является современным и фактически внедряет европейские стандарты пенсионного обеспечения.

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Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная Кабинетом министров Украины, предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования.

Реформа предусматривает, что обязательное пенсионное накопление будет действовать для граждан моложе 35 лет, но люди от 35 до 55 лет смогут на добровольной основе принимать в нем участие. Ставка взноса в систему будет постепенно возрастать и на начальном этапе в 2017 году составит 2%, а до 2022 года вырастет до 7%.

Государство будет полностью гарантировать сбережение средств накопительной пенсионной системы.