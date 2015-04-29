Официальный курс гривни поднялся почти до 21 за доллар

19:49, 29 апреля 2015
Финансы
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Гривня сегодня сильно укрепилась и на межбанке, и по курсу НБУ.

Гривня сильно подорожала / Фото УНИАН

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2104.6832 (29 апреля – 2226.2406);

100 евро – 2315.5725 (29 апреля – 2432.6131);

10 российских рублей – 4.0707 (29 апреля – 4.2563).

Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к закрытию торгов укрепилась уже до 21,10 за доллар.

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