Официальный курс гривни поднялся почти до 21 за доллар
19:49, 29 апреля 2015Финансы
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Гривня сегодня сильно укрепилась и на межбанке, и по курсу НБУ.
Гривня заметно подорожала / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2104.6832 (29 апреля – 2226.2406);
100 евро – 2315.5725 (29 апреля – 2432.6131);
10 российских рублей – 4.0707 (29 апреля – 4.2563).
Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к закрытию торгов укрепилась уже до 21,10 за доллар.
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