Официальный курс гривни поднялся почти до 21 за доллар

Гривня сегодня сильно укрепилась и на межбанке, и по курсу НБУ.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2104.6832 (29 апреля – 2226.2406); 100 евро – 2315.5725 (29 апреля – 2432.6131); 10 российских рублей – 4.0707 (29 апреля – 4.2563). Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к закрытию торгов укрепилась уже до 21,10 за доллар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter