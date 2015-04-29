Порошенко уполномочил Яресько подписать Соглашение о гарантиях заимствования между Украиной и США

Президент Украины Петр Порошенко подписал Распоряжение президента Украины № 506/2015-рп «Вопросы заключения Соглашения о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки».

Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.

Этим распоряжением поручено утвердить Директивы министру финансов Украины Натальи Энн Яресько для участия в переговорах с Соединенными Штатами Америки о заключении Соглашения о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

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Также этим документом министр финансов Украины уполномочен на подписание Соглашения о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки.