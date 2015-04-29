Международные инвесторы могут вложить средства в "Укргазбанк"

Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития ведут переговоры об участии в капитале государственного «Укргазбанка», сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе совещания с банкирами 28 апреля.

По информации НБУ, можно констатировать большое внимание иностранных инвесторов к украинской экономике. В том числе не только международные финансовые организации, но и частные инвесторы разделяют такую точку зрения и охотно рассматривают возможности привлечения инвестиций в банковский сектор Украины.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков по размеру активов. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Минфин стал владельцем 93% акций банка.

По итогам 2014 года банк получил 2,746 млрд грн убытка после прибыли в 999,8 млн грн годом ранее.

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В марте этого года Кабмин принял решение докапитализировать «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Минфин рассматривает возможность участия в капитале «Укргазбанка» средств международных финансовых партнеров и допускает выкуп банка частными инвесторами в перспективе 5-7 лет.

24 февраля Нацбанк признал неплатежеспособным еще один национализированный в 2009 году банк - «Киев» - для дальнейшей передачи его активов и обязательств «Укргазбанку».