Гонтарева заявила, что очистка банковской системы завершится в конце июня

Первый этап реформирования банковской системы, предполагающий ее очищение, будет завершен 30 июня 2015 года, и к этому времени 35 крупнейших банков должны быть докапитализированы по результатам проведенного в 2014 году стресс-тестирования.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе традиционного совещания с банкирами 28 апреля.

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По словам главы НБУ, процесс реформирования банковской системы предполагает три этапа - очищение, перезагрузку и устойчивое развитие.

«Первая стадия реформирования банковского сектора – очищение, будет завершена уже 30 июня 2015 года. Именно к этому времени 35 крупнейших банков, которые прошли в 2014 году стресс-тестирование, должны быть докапитализированы», - сказала Гонтарева.

Она также отметила, что с этого времени можно начинать перезагрузку банковской системы как второй этап реформы. «Мы уже подготовили все необходимые нормативно-правовые акты, усилили систему банковского надзора и финансовый мониторинг. Мы запустим процедуру permanent supervision, чтобы никогда больше не допустить в банковской системе того, что нашей команде досталось в наследство летом 2014 года», - добавила Гонтарева.

По ее словам, для перезагрузки системы понадобится не менее года. «Начнем с постепенного снятия ограничений, сначала на рынке депозитов физических лиц, а впоследствии и на валютном рынке. Начнем снижать ставку рефинансирования, как только укротим инфляцию. Усилим уровень корпоративного управления в банках и уровень управления рисками. Таким образом будем возвращать доверие вкладчиков к банковской системе Украины», - отметила глава НБУ.

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Гонтарева подчеркнула, что главный, третий этап – устойчивое развитие банковской системы по всем ее направлениям. «Национальный банк будет не только декларировать показатели инфляции и писать принципы монетарной политики, но и реализовывать эти принципы через механизмы инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса. Наша цель – это достижение 5% инфляции на горизонте в 3-5 лет и содействие экономическому росту страны путем обеспечения экономики доступными по цене ресурсами», - сказала глава Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, за 2014 год и январь-апрель 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособными 49 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.