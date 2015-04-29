ВВП России по итогам марта упал на 3,4%

Объем ВВП России в марте, по оценке Минэкономразвития, снизился в годовом выражении на 3,4 процента, говорится в мониторинге ведомства, опубликованном на его сайте, сообщает Рейтер.

Опрошенные Рейтер экономисты ожидали снижения ВВП в марте на 2,0 процента в среднем.

Министерство пересмотрело оценку за февраль.

"В связи с опубликованными в марте отчетными данными ФТС оценка сокращения ВВП в феврале к февралю прошлого года была скорректирована с -2,3 процента до -1,2 процента, за счет увеличения чистых налогов на продукты в результате роста экспорта нефтепродуктов и нефти в страны дальнего зарубежья в феврале 2015 года", - отметили в ведомстве.

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Данные за март 2015 года показали углубление спада экономики. По оценке Минэкономразвития, ВВП с исключением сезонного и календарного фактора сократился в марте на 1,0 процента после снижения на 0,3 процента в феврале.

Отрицательное влияние на динамику ВВП в марте оказали сокращение объемов торговли, снижение объемов строительных работ и падение экспорта газа при консервативной оценке динамики нефтепродуктов.

Темп сокращения чистых налогов на продукты и импорт в марте оказался более глубоким - 5,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. По использованию доходов наибольшее отрицательное влияние на ВВП оказало сокращение инвестиций в основной капитал и снижение оборота розничной торговли.

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"Таким образом, по имеющимся оценкам, волна спада в первом квартале переместилась с февраля на март", - заключает ведомство.

По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2015 года ВВП сократился на 2,2 процента под влиянием спада в строительстве, обрабатывающих производствах, розничной торговле.