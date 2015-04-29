Нацбанк предлагает снизить ставку налога на доходы по депозитам граждан

Об этом сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

Одновременно с тем, чтобы компенсировать заложенные в госбюджете на 2015 год источники доходов, Нацбанк предложил установить ставку налога 15% на все виды пассивных доходов физических лиц, включая дивиденды и проценты по государственным ценным бумагам.

Ссылаясь на слова главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор сообщает, что стабилизация ситуации на валютном и депозитном рынках дает основания для постепенной либерализации на рынке депозитов физических лиц и отмены ряда ограничений на валютном рынке.

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Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала», согласно которому введена единая 15% линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц, включая проценты по вкладам, действует в Украине с 1 августа 2014 года.

С начала этого года изменениями в Налоговый кодекс, принятыми в Верховной Раде в декабре 2014 года, ставка налога была повышена до 20%, а также введен военный сбор 1,5% с доходов граждан по вкладам.

Функции налогового агента по данным налогам возлагаются на банки.