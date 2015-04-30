Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка Александра Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 30 апреля начинает выплаты вкладчикам ликвидируемых банков «Укрбизнесбанк» и «Укоопспилка», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты будут проводиться до 15 июня включительно для вкладчиков «Укрбизнесбанка» - через учреждения «УкрСиббанка», для вкладчиков банка «Укоопспилка» - «Укринбанка».

Возмещение после этой даты будет выплачиваться по индивидуальным обращениям вкладчиков в фонд до дня внесения записи о ликвидации соответствующего банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

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Фонд напоминает, что выплата проводится в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения временной администрации в соответствующий банк, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Укрбизнесбанка» 23 апреля. С 26 декабря 2014 года в банке работала временная администрация.

«Укрбизнесбанк» (г. Донецк) зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года. 99,4% банка принадлежат компании «Универсал-Л», которая контролируется экс-зампредправления Натальей Мишук.

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Процедура ликвидации банка «Укоопспилка» также начата 23 апреля. Временная администрация работала в банке с 23 января.

Банк «Укоопспилка» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений. Основной пакет акций банка (87,5447% общего количества) принадлежит Центральному союзу потребительских обществ Украины.