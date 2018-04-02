Замминистра финансов: В Украине очень мало банков, к которым нет претензий

В конце прошлого года кресло председателя правления государственного «Укргазбанка» стало вакантным. Для поиска нового руководителя финучреждения впервые был проведен открытый конкурс. Процедура продолжалась более 3-х месяцев.

Всего в конкурсе принял участие 21 кандидат, а на рассмотрение номинационной комиссии, которая должна была определить победителя, были поданы Топ-5 лучших из них. Выбор был сделан в пользу и.о. главы «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, которого банковское сообщество изначально называло фаворитом.

Кто составлял ему конкуренцию, осталось загадкой – список всех участников, а также Топ-5 финалистов так и не были обнародованы. Замминистра финансов Артем Шевалев в интервью УНИАН объяснил такую осторожность опасением пиар атак на кандидатов, рассказал подробности проведения конкурса, а также проинформировал о дальнейших планах и стратегии развития госбанков.

В марте вы были назначены заместителем министра финансов по вопросам евроинтеграции. Какие задачи стоят перед ведомством в этом направлении и в какие сроки планируете их решить?

Очень сложно говорить о европейской интеграции в рамках отдельно взятого министерства. Это - комплексный процесс, задача, стоящая не только перед правительством, но и в принципе перед всеми ветвями власти. Для нас на сегодняшний день самым четким ориентиром являются программа сотрудничества с МВФ и Соглашение об ассоциации с ЕС. Там все четко прописано - чрезвычайно амбициозная, что правильно в нашем случае, дорожная карта. И мы сейчас руководствуемся ею. Мы нацелены на повышение технических стандартов управления государственными финансами. Также это касается управления государственным банковским сектором, стратегии развития государственных банков и банков, контролируемых государством, вопросов внедрения европейских стандартов в небанковском финансовом секторе.

В чем заключается эта стратегия? Как будут в ближайшее время работать государственные банки?

Стратегия деятельности госбанков на сегодняшний день находится в стадии подготовки. «Ощадбанк», например, уже провел колоссальную работу с привлечением PricewaterhouseCoopers, он разработал интересный проект своей стратегии. Скоро он будет представлен сначала Наблюдательному совету банка, потом - более широкой аудитории. «Укрэксимбанк» также готовит стратегию своего развития, и мы рассчитываем в ближайшее время ее увидеть.

Задачу подготовки стратегии «Укргазбанка» мы планировали возложить уже на новое руководство, после его смены. Мы будем ставить перед «Укргазбанком» достаточно амбициозные задачи. Стратегия его деятельности и развития будет строится на том, что мы хотим сделать из него правильный, красивый, коммерческий банковский институт, который через 5-7 лет станет целью для стратегического инвестора.

Мы хотим применить в «Укргазбанке» профессиональный подход к управлению коммерческим банковским учреждением, банк должен иметь высококачественный менеджмент, высококачественную прозрачную структуру управления, в том числе привлекая в Наблюдательный совет банка независимых директоров, включая иностранных спецалистов. Мы рассчитываем, что это даст банку значительный стимул для качественного развития. Возможно, он сможет открыть новые ниши, такие как финансирование малого и среднего бизнеса, проекты энергоэффективности.

Но мы не диктуем «Ощадбанку», «Укрэксимбанку» и «Укргазбанку», как они должны управлять бизнесом, мы государственные служащие, а не банкиры вне зависимости от нашего образования и опыта работы.

То есть, когда «Укргазбанк» выйдет на прибыльную деятельность, он будет продан инвестору? Или часть активов все-таки будет принадлежать государству?

Сейчас слишком рано вести такие дискуссии. Но если это - качественный актив, за который государство сможет выручить значительные средства и покрыть свои затраты, а еще заработать денег для бюджета, то тогда в чем преимущества этого миноритарного пакета? Но все это мы будем обсуждать по мере выхода из кризиса.

Ведутся ли переговоры с международными партнерами об их участии в капитале госбанков?

Мы ведем неформальные предварительные консультации с международными финансовыми организациями относительно возможности их привлечения к сотрудничеству з «Укргазбанком», в том числе в контексте их потенциального вхождения в капитал банка.

У нас были предварительные беседы с ЕБРР и МФК. Нам не сказали нет. Нам сказали, что они готовы с нами консультироваться. Для них был тоже важен вопрос назначения нового менеджмента, они ждали новое руководство, с которым можно будет говорить. Эта команда уже есть, правительством назначен председатель правления «Укргазбанка», затем были назначены первые члены правления. Процесс в ближайшее время завершится, и мы сможем рекомендовать менеджменту начинать диалог с международными партнерами о дальнейших шагах.

На каких условиях международные организации смогут участвовать в капитале госбанков?

Международные организации смогут войти в капитал госбанков как миноритарные акционеры, а государство останется мажоритарным контролирующим акционером. Идея привлечь международные финансовые организации в миноритарии - не для проформы. Мы не хотим, чтобы у нас в списке акционеров просто числился, скажем, ЕБРР. Мы хотим, чтобы такой инвестор принимал деятельное участие в управлении банком, назначал своих представителей в руководящие органы банка. И не просто «пассажиров», которые будут сидеть и внимательно слушать доклады руководства банка раз в полгода. Мы хотим, чтобы они принимали участие в развитии стратегии банка, в новых проектах.

Какими суммами международные организации смогут участвовать в капитале?

Необходимо будет делать DueDiligence банка на момент, когда эти разговоры станут предметными. Любые разговоры о цифрах сейчас - чистая спекуляция.

ЕБРР уже заявлял о готовности войти в капитал двух украинских банков, и один из них государственный. Речь идет об «Укргазбанке»?

Поскольку я имел непосредственное отношение к ЕБРР, могу сказать, что дискуссии только на начальной стадии. Но ЕБРР достаточно быстро принимает решения. Наша цель - войти с ними в сотрудничество в течение 2015 года.

Вы затронули тему назначения главы «Укргазбанка». Конкурсную комиссию неоднократно обвиняли в непрозрачном проведении конкурса. Расскажите, как он проходил? Кто участвовал в конкурсе, помимо победителя?

Процесс начался задолго до моего прихода в Министерство финансов. Объявили конкурс в 20-х числах декабря 2014 года, он был полностью открытым. В начальном списке был 21 кандидат, из которых несколько человек по техническим причинам не прошли во второй тур отбора. Затем весь список кандидатов был отрейтингован конкурсной комиссией «Укргазбанка» и передан в Минфин. Министерство, в свою очередь, руководствуясь нормами постановления Кабинета министров №777, направил список Топ-5 рейтинговых кандидатур (максимальное количество, предусмотренное постановлением №777) на рассмотрение комитета по назначениям. В заседании комитета приняли участие его глава - Юрий Логуш, директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, также министры энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры. В результате выбор пал на Кирилла Шевченко.

Чем обоснован выбор Шевченко – экс-руководителя и совладельца неплатежеспособного «Терра-Банка»?

Знакомы ли были члены комитета с той критикой, которая звучала в адрес Шевченко в интернете? Безусловно. Но давайте называть вещи своими именами: у нас в отношении всех, кто попадает в публичное поле, сразу отыскивается огромное количество очень ценных ресурсов, готовых рассказать о «страшных грехах» любого. Я господина Шевченко знаю как профессионала банковского дела. А то, что ему вменяют в вину - что он был экс-руководителем и совладельцем неплатёжеспособного «Терра-Банка», мягко говоря, некорректно. Банк стал неплатёжеспособным относительно недавно, а Шевченко был его руководителем и совладельцем намного раньше.

Посмотрите на украинский банковский сектор в целом. К сожалению, за исключением западных банков, которые работают многие годы и полностью следуют европейским стандартам, у нас очень мало банков, к которым нельзя предъявить ни одной претензии. Большинству из них можно задавать вопросы - от жестких, находящихся в компетенции, скорее, правоохранительных органов, до вопросов качества менеджмента и принимаемых управленческих решений.

Когда закончится процесс слияния «Укргазбанка» и банка «Киев»? Будет ли использован опыт на базе «Укргазбанка»?

В результате этой сделки все обязательства банка «Киев» перед вкладчиками перейдут к «Укргазбанку». Но для этого нужно будет решить вопрос докапитализации «Укргазбанка».

По банку «Киев» решение принято. Это - первая сделка такого плана, ее неплохо отработали. Будет ли использоваться такой подход в других ситуациях, я не берусь сказать. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация на рынке. Из тех банков, которые на сегодняшний день есть в Фонде гарантирования, честно говоря, я не уверен, что есть активы, которые «Укргазбанку» интересны.

Это был рыночный процесс?

Банк «Киев» не был самостоятельным банком. В то же время, у него были значительные активы и пассивы, с которыми нужно было работать. Естественным институтом, принимающим банком был выбран «Укргазбанк». Вопрос был в соразмерности и управляемости.

Почему оба банка - и принимающий, и банк «Киев» - государственные? Вы видите какая ситуация на сегодняшний день в банковском мире? Сегодня найти коммерческий банк, который будет заинтересован в такой сделке с банком «Киев», очень сложно.

Еще один госбанк - «Родовид Банк». Какая его дальнейшая судьба?

По «Родовид Банку» мы работаем над стратегией, идет живая дискуссия. Решения окончательного нет, но нам интересно рассмотреть идею с санационным банком. По нему уже есть законодательство, но оно не совершенно. Нужно модернизировать закон в соответствии с международными стандартами. Учитывая ситуацию в банковской сфере, где уровень проблемной задолженности высок, наличие правильного санационного банка реально помогло бы всему банковскому сектору. Банк может собирать плохие активы и работать с ними с целью извлечения из них максимальной стоимости.

Меморандум с МВФ предусматривает выделение суммы до 4% ВВП на банковский сектор. Куда будут направлены средства?

Совершенно верно. Согласно программе сотрудничества с МВФ, в бюджете предусмотрены средства на потенциальную докапитализацию банков, а также речь идет о финансировании Фонда гарантирования вкладов. Это мы полностью выполняем. Первая программа финансирования Фонда в этом году на 20 млрд грн уже реализовывается. Что касается возможности докапитализации банков, то у нас есть регулятор банковского сектора – Национальный банк, с которым мы по этому вопросу консультируемся.

Ксения Обуховская (УНИАН)