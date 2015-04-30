Украина и Россия попали в список самых быстропадающих экономик мира
Украина в этом списке заняла первое место среди стран с самой быстропадающей экономикой, Россия - пятое.
Украина и Россия оказались в списке самых быстропадающих экономик мира.
Список таких стран опубликовал в Twitter руководитель аналитического департамента британского журнала The Economist Роберт Уорд.
Украина в этом списке заняла первое место среди стран с самой быстропадающей экономикой, Россия - пятое.
15 worst performing economies in 2015. Incl two #BRICS#Venezuela#Ukraine#Cyprus and #Greece (EIU Apr forecasts). pic.twitter.com/vbtcMWmeeG
— Robert Ward (@RobertAlanWard) 29 апреля 2015
По версии аналитика, ВВП Украины за год (с апреля 2014 года) упал на 6,5%, Ливии - на 6,4%, Макао - на 6%, Экваториальной Гвинеи - 5,5%.
Замыкает пятерку "лидеров" Российская Федерация с падением ВВП на 4%. Такое же падение экономики - на 4% - продемонстрировала и дружественная России Венесуэла.
Читайте такжеМинфин ожидает падения экономики Украины на 5,5% при инфляции 30%
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины оценивает падение ВВП страны в первом квартале 2015 года на уровне 15% в годовом измерении.
По оценке Минэкономразвития РФ, ВВП России уже в марте 2015 года упал в годовом измерении на 3,4%.