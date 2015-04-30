Украина и Россия попали в список самых быстропадающих экономик мира

Украина и Россия оказались в списке самых быстропадающих экономик мира.

Список таких стран опубликовал в Twitter руководитель аналитического департамента британского журнала The Economist Роберт Уорд.

Украина в этом списке заняла первое место среди стран с самой быстропадающей экономикой, Россия - пятое.

По версии аналитика, ВВП Украины за год (с апреля 2014 года) упал на 6,5%, Ливии - на 6,4%, Макао - на 6%, Экваториальной Гвинеи - 5,5%.

Замыкает пятерку "лидеров" Российская Федерация с падением ВВП на 4%. Такое же падение экономики - на 4% - продемонстрировала и дружественная России Венесуэла.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины оценивает падение ВВП страны в первом квартале 2015 года на уровне 15% в годовом измерении.

По оценке Минэкономразвития РФ, ВВП России уже в марте 2015 года упал в годовом измерении на 3,4%.