В оккупированном Крыму снова заработали выпущенные банками РФ карты Visa и MasterCard

Обналичить средства можно через банкоматы крупнейшего в регионе банка РНКБ, который не взимает комиссию по операциям с картами сторонних российских банков, передает ТАСС.

Внутрироссийские транзакции по картам Visa и MasterCard с 1 апреля перешли на обработку в Национальную систему платежных карт (НСПК). НСПК создана для обеспечения безопасной работы в России Visa и MasterCard, которые весной прошлого года из-за санкций отказались от работы с рядом российских банков.

В декабре 2014 года платежная система Visa распространила сообщение, в котором говорилось, что компания больше не может поддерживать эмиссию и прием карт в Крыму и их обслуживание в банкоматах. Чуть позже практически аналогичное по содержанию сообщение распространила и MasterCard.

В пресс-службе компании пояснили, что причина приостановки обслуживания - санкции.

Нелегитимные крымские власти отмечали ранее, что прекращение работы в республике платежных систем Visa и MasterCard в меньшей степени коснулось жителей полуострова, поскольку многие уже давно перешли на использование карт российских банков. Проблемы испытывают лишь приезжие, которые не могут в банкоматах в Крыму обналичить средства с карт мировых платежных систем, уверяли они.

В настоящее время банки, работающие в Крыму, предлагают клиентам карты, работающие по системе ПРО100. Она дает возможность пользоваться картой в пределах РФ в сети банков - участников системы ПРО100. В магазинах Крыма установлено более пяти тысяч терминалов, принимающих оплату по картам данной платежной системы.