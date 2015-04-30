Гривня на межбанке опустилась до 21,25 за доллар

В четверг, 30 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,95/21,25, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,39/23,73, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4110.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,1564 грн/долл., к этому часу было заключено 205 сделок на сумму 92,64 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 29 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,70/21,10.