Чтобы получить $5 млрд новых инвестиций, нужно принять законопроект 2679 до 1 июня – эксперты

Об этом в четверг в Киеве в ходе круглого стола «Реформы Минюста и улучшение бизнес-климата в Украине» заявил заместитель министра юстиции Гия Гецадзе.

Соучредитель общественной организации (ОО) «EasyBusiness» Даниил Пасько подчеркнул, что на сегодняшний день Минюст «демонстрирует фантастическую активность» в подготовке законопроектов, позволяющих улучшить экономическую ситуацию в стране.

«Важность законопроекта 2679 состоит во влиянии на уровень рисков украинской экономики»,- сказал он. В частности, речь идет об улучшении позиций Украины в рейтинге Doing Business в категориях «признание неплатежеспособности», «обеспечение выполнения контрактов», «регистрация собственности».

«По оценкам Мирового банка Украина сегодня находится на 142 месте по вопросам решения неплатежеспособности должника. Если нормы, предложенные в законопроекте, будут приняты, то по нашим совместным расчетам, Украина поднимется на 51 позицию - до 91 места»,- заявил Пасько.

В общем рейтинге, по его словам, Украина за счет внедряемых новаций практически поднимется на 10 позиций - с 96 на 86 место. «На сегодня рейтинг Doing Business является основным показателем для международных инвесторов, когда они принимают решение, инвестировать ли в ту или иную страну», - рассказал он, добавив, что одна позиция в рейтинге означает от 100 до 600 млн долларов прямых иностранных инвестиций, то есть, потенциально принятие только одного законопроекта может принести стране до 5 млрд долларов прямых инвестиций.

«Важно быстро его принять до 1 июня, потому рейтинг Doing Business считается по нормативно-правовым актам, вступившим в законную силу до 1 июня каждого года»,- обратил внимание Пасько.

Народный депутат, советник министра юстиции Игорь Алексеев уверен, что продвижение в рейтинге Doing Busines будет не менее, чем на 20 позиций. Он напомнил, что это уже третий законопроект подобного рода и необходимо, чтобы до 1 июня он был не только принят, но и подписан президентом. «Звучат предостережения, которые не дают движения этому законопроекту. Позиция отдельных фракций и депутатов по этому законопроекту антигосударственная... Рассмотрение не сдвинулось с места»,- заявил он.

Алексеев призвал депутатов рассмотреть законопроект и убедиться, что его принятие важно для бизнес-климата страны.

Напомним, проект закона 2679 предлагает изменить механизм защиты прав кредиторов в процессе восстановления платежеспособности должника. Кроме того, предлагается ряд новшеств для оптимизации процесса принудительного исполнения решений органами государственной исполнительной службы. Проектом совершенствуются отдельные нормы в сфере в сфере ведения и использования сведений Государственного земельного кадастра, а также отдельные положения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.