Украина для получения 1,8 миллиарда евро от ЕС создаст кредитный реестр клиентов банков

Создание в Украине центрального кредитного реестра для улучшения оценки банками кредитного риска и снижения доли проблемных кредитов является одним из условий получения Украиной 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на итоги встречи главы НБУ Валерии Гонтаревой и вице-президента Европейской Комиссии Валдиса Домбровскиса 28 апреля.

Нацбанк напоминает, что Европейский Союз принял решение предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи на общую сумму 3,410 млрд евро, в т.ч. два пакета из которых уже получены, а 15 апреля европарламент и совет ЕС приняли решение о третьем пакете на 1,8 млрд евро, треть из которых должна поступить в 2015 году.

«Среди условий получения этих средств - принятие Национальным банком Украины положения о порядке признания физических и юридических лиц связанными с банками на основании определенных признаков, а также создание центрального кредитного реестра с целью улучшения оценки банками кредитного риска и снижение в среднесрочной перспективе доли негативно квалифицированных кредитов», - говорится в сообщении НБУ.

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Ссылаясь на заявление европейского дипломата, Нацбанк сообщает, что европейское сообщество готово предоставлять Украине всестороннюю поддержку на пути оздоровления экономики и реформирования процессов в сферах государственных финансов и борьбы против коррупции, торговли и налогообложения, энергетики и финансового сектора.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Европейский Совет принял решение, которым утвердил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

Средства выделены Украине с целью стабилизации ее экономики и на проведение реформ, улучшение платежного баланса, как определено Международным валютным фондом.

Помощь будет доступна в течение 2,5 лет и предоставляться в виде кредитов, которые будут выплачиваться в три этапа.

15 апреля в ЕС официально было подписано решение о предоставлении Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.