Банк России решил понизить ключевую ставку до 12,5%

Банк России на заседании в четверг принял решение о понижении ключевой ставки на 150 базисных пунктов до 12,5 процента годовых, поскольку инфляционные риски ослабли, а риски существенного охлаждения экономики по-прежнему высоки.

Все аналитики, опрошенные Рейтер накануне заседания, ожидали понижения ставки. Большинство - 13 из 23 экономистов - предполагали шаг на 100 базисных пунктов, шесть - сокращение на 150 базисных пунктов, двое - на 200 базисных пунктов. Остальные назвали диапазоны - 100-150 и 150-200.

"В условиях наблюдавшегося в феврале-апреле 2015 года укрепления рубля и значительного сокращения потребительского спроса месячные темпы роста потребительских цен снижаются, наметились признаки стабилизации годовой инфляции. По прогнозу Банка России, замедление роста потребительских цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее", - сообщил ЦБ.

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Годовая инфляция, по прогнозу регулятора, снизится до уровня менее 8 процентов через год (апрель 2016 года к апрелю 2015 года) и до целевого уровня 4 процента в 2017 году.

"По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки", - повторил ЦБР фразу из предыдущих релизов.

Центробанк не дал новый прогноз снижения ВВП в 2015 году, хотя в прошлом пресс-релизе ожидал его падения на 3,5-4,0 процента.