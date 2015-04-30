Гонтарева ожидает роста золотовалютных резервов к концу года до более $18 миллиардов

Национальный банк Украины рассчитывает к концу 2015 года нарастить золотовалютные резервы до 18,3 млрд долл., что в 1,8 раза больше их текущего объема на уровне около 10 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом 28 апреля.

По информации НБУ, ситуация на валютном рынке позволяет регулятору пополнять золотовалютные резервы, и в течение следующих четырех лет регулятор намерен нарастить их до 38,4 млрд долл. (на конец 2019 года).

Вчера, 29 апреля, Нацбанк сообщал, что пополнил золотовалютные резервы путем покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 70 млн долл. за последние две недели.

Также регулятор отметил, что в последнее время даже операции НАК «Нафтогаз Украины» по покупке около 186 млн долл. США на открытом рынке не вызвали существенных колебаний валютных курсов.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ, по предварительным оценкам, в марте выросли в 1,8 раза - до 9,970 млрд долл., прежде всего за счет получения средств от Международного валютного фонда в сумме 4,873 млрд долл. и поступления средств в пользу правительства в сумме 200 млн канадских долларов.

Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.