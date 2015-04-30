СМИ: Завод Иванющенко через суд отсрочил погашение задолженности перед кредиторами

Решение Киевского апелляционного хозяйственного суда по мариупольскому заводу "Азовмаш" от 7 апреля 2015 г. может стать лазейкой для всех предприятий-должников банков, находящихся в прилежащих к зоне АТО территориях. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении РБК-Украина.

Так, согласно решению суда, коллегия судей во главе с Лесей Ситайло приняла решение о том, что наличие у "Азовмаша" проблем с выполнением обязательств по кредиту перед банком еще до начала проведение АТО - "было вызвано сложными экономико-социальными условиями", которые можно считать обстоятельствами непреодолимой силы.

В решении суда сказано, что такие неблагоприятные общественно-политические события, на которые ссылается "Азовмаш", подтверждены "государством в законодательных актах (Закон Украины 02.09.2014 № 1669-VII "О мерах временных мерах на период проведения антитерористической операции и правовых актов о начале проведения АТО".

При этом, как следует из постановления апелляционного хозсуда Киева, для принятия такого решения судьям не нужно предьявлять документы, подтверждающие факт влияния на предприятие военных действий, социальных протестов либо ухудшения условий для производства и сбыта продукции.

Таким образом, в суде создан прецедент, согласно которому любое предприятие, находящееся рядом с зоной АТО и имеющие долги перед банками, имеет основания для того, чтобы добиться если не расторжения - то существенного изменения положений кредитного договора на своих условиях. Так, согласно решению суда, "Азовмашу" удалось отсрочить уплату долга до 31 декабря 2016 г.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Азовмаш", который контролирует семья Юрия Иванющенко, обратился в суд с требованием отсрочить по банковским кредитам в связи с проведением АТО в части Донецкой области. Первую инстанцию Хозсуда Киева представители Иванющенко проиграли - суд определил, что к моменту начала АТО

"Азовмаш" уже имел значительную просроченную задолженность перед одним из коммерческих банком в размере 18,3 млн долл. (из общей кредитной линии в размере 27 млн. долл.). Общая кредиторская задолженность "Азовмаша" оценивается экспертами в 564,4 млн. долл.

В СМИ также обсуждается информация о том, что параллельно с решение вопроса по невыплаченным кредитам, собственники "Азовмаша" переносят производство на территорию России, где уже практически налажены выпуск и реализация некоторых видов продукции.

Эксперты рынка и банкиры отмечают, что если не будут предприняты меры, то в ближайшее время украинская экономика лишится крупного промышленного производителя, кредиторы не смогут вернуть свои вложения, а регион потеряет рабочие места и социальную стабильность.

Напомним, общий объем кредитов, предоставленных банками Украины в Донецкой и Луганской областях клиентам, по состоянию на 1 января 2015 года составляет в гривневом эквиваленте 58,7 млрд грн. Из них юридическим лицам было выдано - 42,8 млрд грн, физическим лицам - 15,9 млрд грн.